"Кофе" або "кава"? Звідки ці слова в українській мові та яке з них казати правильно

В українській мові слово "кофе" має свою історію, позначену впливами інших мов та змінними мовними стандартами. Цей термін поступово відійшов, але залишив свій слід у культурі та пам’яті мовців.

Звідки в українській мові з'явилося слово "кофе" і чи можна його використовувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-урок мовознавця та педагога Олександра Авраменка.

В українських словниках можна знайти слово "кофе", а також воно є широковживаним серед українців. Але мало хто знає, що це слово було штучно введене радянською політикою задля асиміляції української мови з російською.

"Кофе" ми знаходимо у якості нормативного в академічному тлумачному Словнику української мови 1970-1980 років. От була така тоді політика. Тому не "кофе" і тим паче не "кохфе", а "кава", - сказав мовознавець у своєму відеоуроці.

"Кофе" - є невідмінюваним словом середнього роду, та має однакове значення зі словом "кава"

Зокрема, правильно вживати "кавовий", замість "кофейний" і потрібно говорити та писати слово "кавник", замість "кофейник".

"Також зверніть увагу на написання слів "ристрето", "еспресо", "капучино". Їх треба писати без подвоєних букв", - закінчує відеоурок Олександр Авраменко.

Варто зазначити, що у тлумачному словнику можна знайти слово "кофе" - воно має таке ж значення, як і слово "кава".