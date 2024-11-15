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"На ципочках" и "вразвалку": запомните, как эти слова будут правильно на украинском

Пятница 15 ноября 2024 08:00
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"На ципочках" и "вразвалку": запомните, как эти слова будут правильно на украинском Почему говорить "вразвалку" и "на ципочках" на украинском неправильно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В разговорах украинцев часто можно услышать русизмы и суржик и это не удивительно, потому что советские власти многие годы искореняли наш родной украинский язык. Но пришло время попрощаться с ненужными нам словами и выражениями и использовать родные украинские соответствия, как, например, для слов "на ципочках" и "вразвалку".

Как эти слова говорить по-украински правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение языковеда и педагога Александра Авраменко на канале в YouTube.

Языковед отмечает, что слова "на ципочках", "трусцой" и "вразвалку" - типичные языковые ошибки у украинцев.

"Избегайте суржиковых элементов - ходить "трусцой", "вразвалку", и "на ципочках". Запомните - ходить "підтюпцем" вместо "трусцой", - объяснил Авраменко.

Он добавил, что русское слово "вразвалку" имеет в украинском языке хорошее соответствие - "ходити перевальцем". "Перевальцем", - это ходить, переваливаясь с боку на бок, покачиваясь и не спеша.

В то же время вместо русского "ходить на ципочках" нужно употреблять украинское выражение "ходити навшпиньки", которое означает ходить на кончиках пальцев ног.

"Мы обогатили свой словарь словами "підтюпцем", "перевальцем" и "навшпиньки". А впереди еще много языковых интересностей. Поэтому заботьтесь о чистоте своей речи", - пожелал языковед украинцам.

Ранее мы рассказывали о том, почему выражение "оточуюче середовище" неправильно и как заменить этот суржик.

А еще писали о том, как правильно говорить по-украински - "кофе" или "кава".

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