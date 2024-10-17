"На рідній землі": як виглядає могила Сергія Сивоха, якого поховали в Донецьку (фото)

Гуморист та шоумен Сергій Сивохо , про смерть якого стало відомо 17 жовтня 2023 року, народився у Донецьку та мріяв про те, що колись його місто звільнять з-під російської окупації. І нині стало відомо, що артиста поховали "на рідній землі".

Де поховали Сивохо

Так, на честь річниці з дня смерті артиста його обраниця розмістила щемливий допис. У ньому вона висловилася про Сивохо й зазначила, що час без нього летить дуже швидко, але не лікує.

"Добра, розумна, талановита людина! Поруч із тобою завжди було тепло і надійно. Ти був дуже різнобічним, любив грати в "Що? Де? Коли?", обожнював "Лігу Сміху" і був у ній до останнього. Пішов у політику заради того, щоб повернути Донецьк в Україну", - написала вдова Сивохо.

При цьому вона розповіла, що її чоловік багато волонтерив й мріяв, аби увесь Донбас знову став українським.

"Ти підтримував і допомагав усім кому міг, навіть уже будучи тяжко хворим. Гортаю фотографії останніх двох років - тонни гуманітарки. Обладнання та ліки для госпіталів. Продукти та одяг для біженців. Наче хотів встигнути "полагодити" цей світ, поки ще билося твоє серце. Ми будемо пам'ятати тебе таким! Ти щиро вірив, що повернешся в рідний український Донбас! Тепер ти на рідній землі, спочивай з миром моя любов!" - написала Тетяна.

Дружина Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Як виглядає могила Сивохо

На одному кадрів, які розмістила дружина шоумена, була й його могила. Можна помітити, що на напис на ній зроблено російською.

Могила Сивохо (фото: facebook.com/tatiana.sivokho)

Дружина артиста не стала писати, де саме поховали її обранця. Втім, слова про "рідну землю" та напис російською можуть свідчити про те, що він покоїться в Донецьку.

Від чого помер Сивохо

Шоумен зізнавався, що у нього були проблеми з вагою через хворобу. Артиста лікували від бронхіту з астматичним компонентом, для цього використовували й гормони. У 2021 році Сивохо сильно схуд, йому вдалося скинути 50 кілограмів.

Він розповідав, що почав активно боротися з зайвою вагою у 2017 році. Тоді він опинився на межі життя й смерті. Лікарі сказали, що артист, який тоді важив 195 кілограмів, має терміново почати про себе дбати.

Сергій Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Втім, навіть попри схуднення проблеми зі здоров'ям не зникли. Через те, що Сивохо мало рухався, у його легенях почала накопичуватися рідина, його вводили у штучну кому.

"Щось у мене в лікарні сталося, у мене відключилася стопа. Тобто, я стопу не відчуваю на лівій нозі, тому ось у мене такі невеликі проблеми з пересуванням", - говорив артист.

Напередодні його смерті з'явилися чутки про те, що зірці стало ще гірше. Втім, сам Сивохо інформацію про це вже ніяк не коментував. І на ранок 17 жовтня 2023 року рідні та близькі артиста підтвердили його смерть.