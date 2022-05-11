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"На ремонт хватит": житель Мариуполя продавал Украину, а теперь его лицо знают все

Коллаж РБК-Украина: Житель Мариуполя рассказал, как предавал Родину
Автор: Светлана Мащенко

Житель Мариуполя, назвавшийся Михаил, рассказал, что в течение двух недель работал корректировщиком огня на врага. За это ему, как он признался, платили хорошие деньги.

Видео с его рассказом появилось в сети.

"Мне теперь и на ремонт хватит и на все", - говорит Михаил.

На такие откровения он решился со случайным собеседником в "чат-рулетке", думая, что об этом никто не узнает.

За каждую точку он получал по 30 тысяч

Михаил говорит, что все "по честному" - деньги ему сбрасывали на карту.

Собеседник мариупольца сказал, что с предателями не очень приятно говорить. На что тот ответил, что ничего плохого в своем поступке не видит.

"Ну а что тут такого? Это ты меня считаешь предателем. А моя семья мне спасибо потом скажет. Моя дочь будет в Москве учиться", - заявил он.

Ранее мы писали про фото искалеченных украинских защитников на Азовстали, которые должен увидеть весь мир.

Также сообщалось про мариупольца, который прошел пешком с собакой из Мариуполя в Запорожье.

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Мариуполь