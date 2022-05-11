"На ремонт вистачить": житель Маріуполя продавав Україну, а тепер його обличчя знають всі

Житель Маріуполя, який назвався Михайло, розповів, що протягом двох тижнів працював коригувальником вогню на ворога. За це йому, як він зізнався, платили хороші гроші.
Відео з його розповіддю з'явилося в мережі.
"Мені тепер і на ремонт хватить і на все", - каже Михайло.
На такі одкровення він вирішився з випадковим співбесідником в "чат-рулетці", думаючи, що про це ніхто не дізнається.
Михайло каже, що все "по чесному" - гроші йому скидали на карту.
Співбесідник маріупольця сказав, що зі зрадниками не дуже приємно говорити. На що той відповів, що нічого поганого у своєму вчинку не вбачає.
"Ну а що тут такого? Це ти мене вважаєш зрадником. А моя сім’я мені спасибі потім скаже. Моя дочка буде в Москві вчитися", - заявив він.
Раніше ми писал про фото скалічених українських захисників на Азовсталі, які має побачити увесь світ.
Також повідомлялося про маріупольця, який пройшов пішки з собакою з Маріуполя до Запоріжжя.