RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"На ремонт вистачить": житель Маріуполя продавав Україну, а тепер його обличчя знають всі

Колаж РБК-Україна: Житель Маріуполя розповів, як зраджував Батьківщину
Автор: Світлана Мащенко

Житель Маріуполя, який назвався Михайло, розповів, що протягом двох тижнів працював коригувальником вогню на ворога. За це йому, як він зізнався, платили хороші гроші.

Відео з його розповіддю з'явилося в мережі.

"Мені тепер і на ремонт хватить і на все", - каже Михайло.

На такі одкровення він вирішився з випадковим співбесідником в "чат-рулетці", думаючи, що про це ніхто не дізнається.

За кожну точку він отримував по 30 тисяч

Михайло каже, що все "по чесному" - гроші йому скидали на карту.

Співбесідник маріупольця сказав, що зі зрадниками не дуже приємно говорити. На що той відповів, що нічого поганого у своєму вчинку не вбачає.

"Ну а що тут такого? Це ти мене вважаєш зрадником. А моя сім’я мені спасибі потім скаже. Моя дочка буде в Москві вчитися", - заявив він.

Раніше ми писал про фото скалічених українських захисників на Азовсталі, які має побачити увесь світ.

Також повідомлялося про маріупольця, який пройшов пішки з собакою з Маріуполя до Запоріжжя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь