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"На месте детской комнаты осталась дыра": жительница дома на Лобановского рассказала, как им удалось выжить

Автор: Светлана Мащенко

Жительница дома на Лобановского, 6-А, куда утром 26 февраля попала ракета, выпущенная российскими оккупационными войсками, рассказала, как ей и семье удалось выжить.

Об этом сообщается в Facebook Вартові еспресо.

"Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это спасло нас. На месте детской комнаты осталась просто дыра", - рассказала жительница квартиры на 21 этаже, к которой попал снаряд в Киеве на Лобановского.

Напомним, что утром 26 февраля во время обстрела аэропорта Жуляны снаряд попал в многоэтажку. Сейчас проводится эвакуация. Предварительно - без жертв, однако информация уточняется.

Смотрите ниже видео того, что произошло утром 26 февраля:

Ранее мы писали, что в МВД сделали заявление относительно атаки российскими военными гражданских объектов в Киеве.

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