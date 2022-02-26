"На місці дитячої кімнати залишилася діра": мешканка будинку на Лобановського розповіла, як їм вдалося вижити

"Слава богу, що ми були між несучими стінами, тільки це врятувало нас. На місці дитячої кімнати залишилася просто діра", - розповіла мешканка квартири на 21 поверсі, до якої потрапив снаряд у Києві на Лобановського.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого під час обстрілу аеропорту Жуляни снаряд влучив в багатоповерхівку. Наразі проводиться евакуація. Попередньо - без жертв, проте інформація уточнюється.

Дивіться нижче відео того, що сталося вранці 26 лютого: