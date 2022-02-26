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"На місці дитячої кімнати залишилася діра": мешканка будинку на Лобановського розповіла, як їм вдалося вижити

Автор: Світлана Мащенко

Мешканка будинку на Лобановського, 6-А, куди вранці 26 лютого потрапила ракета, випущена російськими окупаційними військами, розповіла, як їй і родині вдалося вижити.

Про це повідомляється в Facebook Вартові еспресо.

"Слава богу, що ми були між несучими стінами, тільки це врятувало нас. На місці дитячої кімнати залишилася просто діра", - розповіла мешканка квартири на 21 поверсі, до якої потрапив снаряд у Києві на Лобановського.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого під час обстрілу аеропорту Жуляни снаряд влучив в багатоповерхівку. Наразі проводиться евакуація. Попередньо - без жертв, проте інформація уточнюється.

Дивіться нижче відео того, що сталося вранці 26 лютого:

Раніше ми писали, що в МВС зробили заяву щодо атаки російськими військовими цивільних об'єктів у Києві.

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