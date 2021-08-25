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На концерте ко Дню Независимости "воскресили" Кузьму Скрябина (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" на праздничном концерте, приуроченном ко Дню независимости Украины, выступила группа "Скрябин", для шоу которой организаторы "воскресили" погибшего в ДТП в 2015 году лидера коллектива Андрея Кузьменко.

Видео такого выступления 24 августа опубликовано в сети.

Любимец миллионов украинцев "пел" вместе с музыкантами своей группы песню "Люди, как корабли", что стало для зрителей настоящим сюрпризом.

Такое появление артиста на огромных экранах на сцене посетители концерта встретили громом аплодисментов, и очень многие подпевали композицию вместе с "воскрешенным" вокалистом.

Организаторы концерта для появления Кузьмы, по всей видимости, использовали технологию дипфейк, основанную на искусственном интеллекте. Это позволяет преобразить лицо человека, подогнав под образ другого, и выглядит такая "подмена" реалистично.

Видео: Кузьма Скрябин "выступил" на концерте НСК "Олимпийский" в День Независимости

На сцене грандиозного концерта ко Дню Независимости уже успели выступить звезды, как София Ротару, Ирина Билык, группа GO_A, Джамала, группы "Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий и другие.

Видео: концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве по случаю Дня Независимости 24 августа

Ранее сообщалось, что ведущий и продюсер Игорь Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости из-за ее выступления в России.

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КиевНСК ОлимпийскийДень независимости УкраиныАндрей Кузьменко