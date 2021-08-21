Кондратюк предложил не пускать Ротару на сцену в День Независимости из-за выступления в России

Игорь Кондратюк раскритиковал выступление Софии Ротару в российском Сочи на музыкальном фестивале "Новая волна", как раз за несколько дней до участия в концерте в Киеве, приуроченном ко Дню Независимости Украины. Ведущий и продюсер считает, что организаторам шоу стоило бы теперь не пускать народную артистку на сцену на стадион НСК "Олимпийский" 24 августа.

Об этом Кондратюк написал в своем Facebook .

"При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи - курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости", - говорится в публикации.

Известный своей активной гражданской позицией шоумен подчеркивает, что украинские музыканты не должны ездить выступать в Россию, когда продолжается необъявленная война и часть территории страны находится под оккупацией.

"Во время войны нельзя одновременно выступать и для оккупантов, и для жертв агрессии", - отмечает Кондратюк.

Также он высказал мнение, что подобной практике могло бы положить конец принятие закона о коллаборации.

Пользователи сети в комментариях к посту Кондратюка начали дискуссии относительно применяющейся в стране избирательности к запретам/разрешениям на выступления украинских артистов, которые продолжают активно гастролировать в России.