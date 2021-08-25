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На концерті до Дня Незалежності "воскресили" Кузьму Скрябіна (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" на святковому концерті, приуроченому до Дня Незалежності України, виступила група "Скрябін", для шоу якої організатори "воскресили" загиблого в ДТП у 2015 році лідера колективу Андрія Кузьменка.

Відео такого виступу 24 серпня опубліковано в мережі.

Улюбленець мільйонів українців "співав" разом з музикантами своєї групи пісню "Люди, як кораблі", що стало для глядачів справжнім сюрпризом.

Таку появу артиста на величезних екранах на сцені відвідувачі концерту зустріли громом оплесків, і чимало людей підспівували композицію разом з "воскреслим" вокалістом.

Організатори концерту для появи Кузьми, за всією видимістю, використовували технологію діпфейк, засновану на штучному інтелекті. Це дозволяє перетворити обличчя людини, підігнавши під образ іншої, і виглядає така "підміна" реалістично.

Відео: Кузьма Скрябін "виступив" на концерті НСК "Олімпійський" в День Незалежності

На сцені грандіозного концерту до Дня Незалежності вже встигли виступити зірки, як Софія Ротару, Ірина Білик, група GO_A, Джамала, групи" Океан Ельзи", Олег Винник, Олег Скрипка, TAYANNA, група KAZKA, Христина Соловій та інші.

Відео: концерт на НСК "Олімпійський" у Києві з нагоди Дня Незалежності 24 серпня

Раніше повідомлялося, що ведучий і продюсер Ігор Кондратюк запропонував не пускати Ротару на сцену в День Незалежності через її виступ у Росії.

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КиївНСК ОлимпийскийДень незалежності УкраїниАндрій Кузьменко