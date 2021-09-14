Яна Клочкова откровенно рассказала, почему не замужем: "мужчины пользовались моей славой"

Знаменитая олимпийская чемпионка Яна Клочкова воспитывалась в спортивном интернате в очень строгой дисциплине. В ее жизни многие годы был только спорт и об отношениях с парнями не было и речи. За пределами бассейна была совсем другая жизнь и Клочкова не сильно была к ней готова. У нее не было друзей и опыта общения с представителями противоположного пола.

Первый опыт отношений у нее был неудачным. За грузинского бизнесмена Левана Ростошвили Клочкова так замуж и не пошла, хотя родила от него сына Александра. Отец почти не видел мальчика, так как много времени провел за решеткой. За Яной ухаживал олимпийский чемпион из Италии Массимилиано Розолини, но Клочкова не ответила ему взаимностью.

Как призналась в одном из интервью спортсменка, у нее был роман с автогонщиком Алексеем Мочановым, который старшее на 13 лет. Но он быстро закончился и Клочкова болезненно пережила расставание.

Яна отметила, что регистрировалась на сайтах знакомств, чтобы найти свою вторую половину и даже ходила на свидания после переписок, но ни одна из этих встреч не закончилась хеппи-эндом.

"В жизни было много и мужчин, и ошибок. Вот сейчас махнула рукой на это. Как-то не складывается. Сложно обычному человеку найти пару, а когда ты известен и вся жизнь на виду - это в 100 раз сложнее. Очень многие мужчины, которые встречались в моей жизни, часто пользовались моей славой, добротой, наивностью. Даже в соцсетях регистрировалась и были такое, что знакомилась, встречалась. Ничего такого в этом вижу. Это был интересный опыт, но не сложилось", - рассказала Яна.

Сейчас Яна Клочкова уже несколько лет одна. Единственный мужчина в ее жизни – 11-летний сын Александр. С сыном у спортсменки прекрасные отношения, он пошел по маминым стопам и занимается спортом – дзюдо. Александр живет с бабушкой и дедушкой в Симферополе, а Яна – в Киеве. Чтобы чаще общаться с сыном, Яна по сути живет на два города.

"Сейчас я понимаю, что наступил момент, когда и не хочется. Вот хорошо в таком состоянии. Не ищешь и не стараешься найти. Жизнь идет и идет. Нет такой цели, потому что люди делали какие-то неприятные вещи, и в таком состоянии, как сейчас – комфортно", - отметила спортсменка.

С плаванием Клочкова закончила 13 лет назад, но со спортом она не завязала – в ее жизни остался обязательный бег и правильное питание.

Яна Клочкова рассказала, как искала счастье на сайте знакомств