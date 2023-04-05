"На епатажі часто показував своє єство": Юрій Горбунов висловився про Потапа

Що Горбунов думає про Потапа

Шоумен розповідає, що давно знайомий з Олексієм Потапенком, оскільки вони куми. За словами Горбунова, Потам - дуже добра, творча та тонка натура, яка любить епатаж.

Проте скандальна пісня про волонтерів, на думку Юрія, повинна була звучати по-іншому.

"Я б таку пісню не випустив або поміняв би текст. Але треба знати Льошу. Льоша на епатажі дуже часто показував своє єство, а воно таке. Він дуже любить гумор, вміє підтримати розмову, тому частина епатажу в його творчості присутня. Те, що цей епатаж не завжди коректний в цих умовах, - це зрозуміло", - сказав Горбунов.

Крім того, він погоджується, що за рік повномасштабної війни Потап зник. На його думку, це зумовлено тим, що зараз українці потребують інших героїв.

"Подивитися топ 100 артистів за минулий рік, які є популярними для українських споживачів. Там дуже мало наших артистів, які були в топі до війни. Час розставить усе по своїх місцях. Усе міняється, ми не встигаємо змінитися. А люди навколо вимагають підтримки та позитиву", - пояснює телеведучий.

Чи знає Горбунов, де Олег Винник і Влад Яма

Юрій Горбунов давно знайомий з Олегом Винником і Владом Ямою, проте саме вони найбільше розчарували його за рік повномасштабної війни. Він переконаний, що своє зникнення потрібно було пояснювати.

"Я не знаю, де він. Олег слухавку не бере, а 100 разів дзвонити ти не будеш. Мені здається, що треба інакше. Я навіть не скажу, що вони розчарували. Вони мене здивували. Знаючи їхні вчинки до війни, це, напевно, мало бути все по-інакшому", - роздумує Горбунов.