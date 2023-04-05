"На эпатаже часто показывал свое яство": Юрий Горбунов высказался о Потапе

Что Горбунов думает о Потапе

Шоумен рассказывает, что давно знаком с Алексеем Потапенко, поскольку они кумовья. По словам Горбунова, Потом - очень добрая, творческая и тонкая натура, любящая эпатаж.

Однако скандальная песня о волонтерах, по мнению Юрия, должна была звучать по-другому.

"Я бы такую песню не выпустил или поменял бы текст. Но надо знать Лешу. Леша на эпатаже очень часто показывал свое яство, а оно такое. Он очень любит юмор, умеет поддержать разговор, поэтому часть эпатажа в его творчестве присутствует. То, что этот эпатаж не всегда корректен в этих условиях, - это понятно", - сказал Горбунов.

Кроме того, он соглашается, что через год полномасштабной войны Потап исчез. По его мнению, это обусловлено тем, что сейчас украинцы нуждаются в других героях.

"Посмотреть топ 100 артистов за прошлый год, которые популярны для украинских потребителей. Там очень мало наших артистов, которые были в топе до войны. Время расставит все по своим местам. Все меняется, мы не успеваем измениться. А люди вокруг требуют поддержки и позитива", - объясняет телеведущий.

Знает ли Горбунов, где Олег Винник и Влад Яма

Юрий Горбунов давно знаком с Олегом Винником и Владом Ямой, однако именно они больше всего разочаровали его за год полномасштабной войны. Он уверен, что свое исчезновение нужно было объяснять.

"Я не знаю, где он. Олег трубку не берет, а 100 раз звонить ты не будешь. Мне кажется, что надо иначе. Я даже не скажу, что они разочаровали. Они меня удивили. Зная их поступки до войны, это наверняка, должно быть все по-другому", - размышляет Горбунов.