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"На блокпостах нас чекали із кормом для тварин": історія зооволонтера у музеї "Голоси мирних"

"На блокпостах нас чекали із кормом для тварин": історія зооволонтера у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

"Їде колона із тваринами" - таке повідомлення передавали військові на блокпостах у березні 2022 року. В дорогу із Києва вирушило кілька десятків чотирилапих із притулку, але ближче до кордону з Польщею їх стало ще більше.

Зооактивіст і художник Олександр Ляпін довірив свою історію музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Родина Олександра займається зооволонтерством давно. Рятує тварин, влаштовує їх у притулки, будує вольєри… Тварини відреагували на початок війни так само, як і люди. У багатьох стався нервовий зрив. Разом із друзями, американськими волонтерами, родина почала діяти.

"Зібрали клітки, їжу, воду, посуд для тварин, знайшли транспорт. Було три автобуси і кілька легкових машин. Дорогою ми також підбирали звірів. Через чутки, що через кордон не пускають з тваринами, деякі господарі викинули своїх", - пригадує Олександр.

Дорога була дуже виснажливою, а подекуди й страшною. В якусь мить на блокпостах солдати й тероборонівці стали передавати їм корм для переляканих тварин.

"По ланцюжку пішла інформація, мабуть, що їде колонна з тваринами, мовляв, посприяйте, щоб вона нормально проїхала. Солдати та тероборона й сприяли", - говорить Олександр.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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тварини