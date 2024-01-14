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"На блокпостах нас ждали с кормом для животных": история зооволонтера в музее "Голоса мирных"

"На блокпостах нас ждали с кормом для животных": история зооволонтера в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

"Едет колонна с животными" – такое сообщение передавали военные на блокпостах в марте 2022 года. В путь из Киева отправилось несколько десятков четырехлапых из приюта, но ближе к границе с Польшей их стало еще больше.

Зооактивист и художник Александр Ляпин доверил свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Семья Александра занимается зооволонтерством давно. Спасает животных, устраивает их в приюты, строит вольеры… Животные отреагировали на начало войны так же, как люди. У многих произошел нервный срыв. Вместе с друзьями, американскими волонтерами, семья начала действовать.

"Собрали клетки, еду, воду, посуду для животных, нашли транспорт. Было три автобуса и несколько легковых машин. По дороге мы также подбирали зверей. Из-за слухов, что через границу не пускают с животными, некоторые хозяева выбросили своих", - вспоминает Александр.

Дорога была очень изнурительной, а иногда и страшной. В какой-то момент на блокпостах солдаты и терробороновцы стали передавать им корм для испуганных животных.

"По цепочке пошла информация, видимо, что едет колонна с животными, мол, посодействуйте, чтобы она нормально проехала. Солдаты и терроборона и способствовали", - говорит Александр.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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