Мюслі не сумісні із фігурою. Тренер розвіяв основний міф про "корисні" сніданки

Мюслі та гранола на сніданок зовсім не є фітнес продуктами і не допомагають скинути вагу, як заявляють у рекламі.
Відомий міф про корисність таких сніданків розвінчав експерт із харчування Віктор Мандзяк.
Тренер зазначив, що виробники сухих сніданків малюють на коробці цього продукту контур дівчини з тендітною фігурою, а сам продукт часто називають фітнес мюслі.
"І ти несвідомо починаєш асоціювати мюслі зі стрункістю. Бізнес - жорстоке поле бою, де клієнта приваблюють усіма правдами-неправдами. Але зі здоров'ям мюслі пов'язані лише своєю назвою", - написав він.
Мюслі – їжа для сніданків, приготована із сирих або запечених злаків, сухофруктів, горіхів та меду. Але такий продукт дуже калорійний.
У злаках приблизно 340 ккал/100 г, у сухофруктах приблизно 230 ккал/100 г. Горіхи дуже калорійні, у них 650 ккал/100 г. А в меді міститься 330 калорій на 100 грамів.
За словами експерта, мюслі чудово підійдуть на сніданок для спортсменів, але людям, які мріють скинути вагу – вони не потрібні.
"Мюслі – страва, яка чудово впишеться в раціон бігуна-марафонця. А ось людині, яка стежить за своєю фігурою, б'ється за кожен сантиметр на талії, таку традиційну страву я раджу сприймати як десерт, бо вона ним і є. Ореол корисності знятий з голови мюслі та передано помідорам, вони заслужили", - резюмував Віктор.
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