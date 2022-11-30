Мюслі не сумісні із фігурою. Тренер розвіяв основний міф про "корисні" сніданки

Тренер зазначив, що виробники сухих сніданків малюють на коробці цього продукту контур дівчини з тендітною фігурою, а сам продукт часто називають фітнес мюслі.

"І ти несвідомо починаєш асоціювати мюслі зі стрункістю. Бізнес - жорстоке поле бою, де клієнта приваблюють усіма правдами-неправдами. Але зі здоров'ям мюслі пов'язані лише своєю назвою", - написав він.

Що таке мюслі

Мюслі – їжа для сніданків, приготована із сирих або запечених злаків, сухофруктів, горіхів та меду. Але такий продукт дуже калорійний.

У злаках приблизно 340 ккал/100 г, у сухофруктах приблизно 230 ккал/100 г. Горіхи дуже калорійні, у них 650 ккал/100 г. А в меді міститься 330 калорій на 100 грамів.

За словами експерта, мюслі чудово підійдуть на сніданок для спортсменів, але людям, які мріють скинути вагу – вони не потрібні.

"Мюслі – страва, яка чудово впишеться в раціон бігуна-марафонця. А ось людині, яка стежить за своєю фігурою, б'ється за кожен сантиметр на талії, таку традиційну страву я раджу сприймати як десерт, бо вона ним і є. Ореол корисності знятий з голови мюслі та передано помідорам, вони заслужили", - резюмував Віктор.