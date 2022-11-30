Мюсли не совместимы с фигурой. Тренер развеял основной миф о "полезных" завтраках

Тренер отметил, что производители сухих завтраков рисуют на коробке этого продукта контур девушки с хрупкой фигурой, а сам продукт часто называют мюсли фитнес.

"И ты безотчетно начинаешь ассоциировать мюсли со стройностью. Бизнес – жестокое поле боя, где клиента привлекают всеми правдами-неправдами.

Но со здоровьем мюсли связаны только своим названием", - написал он.

Что такое мюсли

Мюсли – еда для завтраков, приготовленная из сырых или запеченных злаков, сухофруктов, орехов и меда. Но такой продукт очень калориен.

В злаках примерно 340 ккал/100 граммов, в сухофруктах примерно230 ккал/100 г. Орехи очень калорийні, в них 650 ккал/100 г. А в меде содержится 330 калорий на 100 граммов.

По словам эксперта, мюсли отлично подойдут на завтрак для спортсменов, но людям, мечтающим сбросить вес - они не нужны.

"Мюсли – блюдо, которое прекрасно впишется в рацион бегуна-марафонца. А вот человеку, который следит за своей фигурой, бьется за каждый сантиметр на талии, такое традиционное блюдо я советую воспринимать как десерт, потому что оно им и есть. Ореол полезности снят с головы мюсли и передан помидорам, они заслужили", - резюмировал Виктор.