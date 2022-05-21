Мыльная вода для полива огорода: как правильно использовать, чтобы не погубить урожай

За и против использования мыльной воды

Мыльная вода на грядках считается предметом споров среди опытных садоводов. Некоторые считают, что щелочная реакция негативно влияет на растения.

Но большинство экспертов сходятся во мнении, что использовать ее можно. Но в определенных случаях.

Так, мыльный раствор способствует снижению кислотности почвы. Есть много культур, которые плохо растут на кислых почвах.

Какое мыло и как правильно готовить раствор

Концентрация мыла должна быть небольшой и подливать нужно дозировано.

Возьмите самое обычное хозяйственное мыло (не отбеленное, без добавок). Используйте 100-200 г тертого или измельченного мыла на 10 л воды.

Обработка таким раствором необходима не чаще одного раза в две недели.

Можно ли навредить таким поливом

Эксперты говорят, что при небольшом количестве, попадая в почву, мыльные растворы вреда не принесут, а на кислых - будут способствовать их раскислению.

Конечно, необходимо придерживаться разумных пределов. При избытке мыльной воды получается защелачивание почвы.

Учитывая это обстоятельство, рекомендуется выливать мыльную воду в разные места сада (огорода), а не лить ее все время на одно место.

Обобщая различные мнения, можно сделать вывод, что польза или вред для почвы от мыльной воды зависят от ее концентрации, дозы внесения в почву и кислотности последней.