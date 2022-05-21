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Мильна вода для поливу городу: як правильно використовувати, щоб не погубити урожай

Фото: чи можна мильною водою поливати город (unsplash.com)
Автор: Світлана Мащенко

Мильна вода для поливу саду й городу - одне з відомих всім засобів, яке допоможе поліпшити врожайність. Але при неправильному використанні, можна погубити, як рослини, так і ґрунт.

Як же правильно поливати милом грядки - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За і проти використання мильної води

Мильна вода на грядках вважається предметом суперечок серед досвідчених садівників. Деякі вважають, що лужна реакція негативно впливає на рослини.

Але більшість експертів сходяться на думці, що використовувати її можна. Але в певних випадках.

Так, мильний розчин сприяє зниженню кислотності грунту. Є багато культур, які погано ростуть на кислих грунтах.

Яке мило і як правильно готувати розчин

Концентрація мила повинна бути невеликою і підливати потрібно дозовано.

Візьміть звичайнісіньке господарське мило (не вибілене, без добавок). Використовуйте 100-200 г тертого або подрібненого мила на 10 л води.

Обробка таким розчином необхідна не частіше одного разу на два тижні.

Чи можна нашкодити таким поливом

Експерти кажуть, що при невеликій кількості, потрапляючи в ґрунт, мильні розчини шкоди не принесуть, а на кислих - сприятимуть їх розкисленню.

Звичайно, необхідно дотримуватися розумних меж. При надлишку мильної води виходить залужування ґрунту.

З огляду на цю обставину, рекомендується виливати мильну воду в різні місця саду (городу), а не лити її весь час на одне місце.

Узагальнюючи різні думки, можна зробити висновок, що користь чи шкода для ґрунту від мильної води залежать від її концентрації, дози внесення в ґрунт і кислотності останньої.

Раніше ми писали, які рослини не можна удобрювати золою, щоб не загубити урожай.

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