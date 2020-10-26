Эти 4 овоща обязательно нужно включить в рацион в ноябре

Какие продукты нужно включить в рацион в ноябре (иллюстративное фото: freepik.com)

Врачи рассказали, какие продукты помогут укрепить иммунитет

Питание – основа здоровья. Еда, которую мы выбираем – то, из чего мы состоим. Врачи не устают напоминать, что в середине осени, когда наступает период всеобщего ослабления иммунитета, необходимо правильно питаться. Это совсем не говорит, что вам нужно перестать употреблять привычные продукты, однако добавить полезные – просто необходимо. Какие 4 простых продукта укрепят вашу иммунную систему во время всплеска респираторных болезней – читайте ниже.

Как сообщает Ndn.Info, главными тремя сезонными овощами являются чеснок, лук и тыква. Также в "ноябрьскую" диету против болезней стоит кушать побольше томатов.

Чеснок

Главное преимущество чеснока в вопросе укрепления защитной системы организма — высокое содержание фитонцидов. Эти летучие вещества успешно борются с болезнетворными бактериями и оказывают противовоспалительное действие. Они же придают чесноку характерный запах. Но с ним легко справиться: после употребления чеснока просто почистите зубы. А если нет такой возможности, можно пожевать пару кофейных зерен или съесть несколько веточек петрушки.

Как отмечают диетологи, чеснок, несмотря на свою калорийность – 149 ккал на 100 г – помогает снизить аппетит и приводит к чувству насыщения куда быстрее, чем еда без добавления этого растения.

Какие продукты нужно включить в рацион в ноябре (иллюстративное фото: freepik.com)

Лук

На втором месте — лук. Он также содержит фитонциды и является верным союзником иммунитета. А еще в его составе — ударная доза витамина С. Осенью врачи рекомендуют съедать хотя бы половину сырой луковицы в день, а еще лучше — целую. При этом, чем острее лук — тем он полезнее.

Тыква

Другой полезный овощ — тыква. В ней содержится широкий спектр витаминов А, С, В, В2, Е, РР и Т. Кстати, бета-каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови. Поскольку в этом овоще также большой процент железа, тыкву рекомендуют употреблять людям, страдающим анемией.

Помидор

Четвертое место в топе самых полезных овощей в период ОРВИ занимают помидоры. Они богаты витаминами С и К. В них содержатся магний, укрепляющий сердечную мышцу и сосуды, кальций — основной материал для костной ткани, а также йод, который помогает синтезировать гормоны, регулирующие работу всего организма. Кроме того, ученые выяснили, что помидор в рационе снижает риск развития онкологии.

Напомним, что ранее врачи рассказали о последствиях коронавируса, которые могут проявиться через несколько лет.

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