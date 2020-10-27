М'ясо дуже низької якості: експерт назвала особливу небезпеку ковбаси

Ковбаса дуже шкідлива для здоров'я (Фото: pixabay.com)

Лікар пояснив, чому ковбасу потрібно виключити з раціону як можна швидше

Регулярне вживання ковбасних продуктів може призвести до проблем зі здоров'ям. У багатьох видах ковбаси міститься м'ясо низької якості, а також інші речовини, які згубно позначаються на здоров'ї людини.

Як зазначила лікар-гастроентеролог Інна Мазько, в ковбасі міститься багато допоміжних продуктів, які негативно впливають на стан людини та навіть можуть викликати важкі захворювання. Про це вона розповіла в коментарі для "Комсомольської правди".

"М'яса в ковбасі, в кращому разі, до 40%. Причому це м'ясо низької якості, субпродукти, перемелені хрящі й так далі. Решта – соя, крохмаль, желатин, харчові добавки, підсилювачі смаку, барвники", - повідомила фахівець.

Крім того, в ковбасу додають нітрити, які потрібні для рожевого кольору продукту. А ці речовини можуть викликати рак. Фосфати у складі ковбаси потрібні для утримання вологи, але вони порушують засвоєння кальцію і можуть спровокувати розвиток остеопорозу і рахіту.

Лікар порекомендувала відмовитися від вживання ковбаси людям із захворюваннями шлунка і кишківника. Здоровим людям, які люблять ковбасу, варто уважно читати склад і не вживати її постійно. Також вона порадила готувати ковбасу самостійно, з натуральних інгредієнтів.

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