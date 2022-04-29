UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мясо с "душком": как спасти подручными средствами, и когда надо просто выбросить

Фото: Как спасти мясо с душком (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Бывает так, что купленное недавно мясо может приобрести неприятный запах. В некоторых случаях его можно спасти, а в некоторых - лучше просто выбросить.

Об этом пишет Emuna.

"Душок" в мясе может появиться, если оно:

  • лежало в холодильнике в целлофановом пакете и набралось неприятного запаха;
  • некоторое время лежало при комнатной температуре и там начали размножаться микроорганизмы.

В некоторых случаях мясо может немного испортиться или же совершенно протухнуть.

Когда мясо надо выбросить

Если кроме запаха изменился цвет мяса, появилась слизь, если запах испорченного мяса очень сильный - его уже не спасти.

Если запах не исчез несмотря на все примененные методы и ощущается при готовке, и в самом готовом блюде, его лучше не есть.

Если мясо задохнулся в пакете, и запах не сильный, его можно спасти так:

  • Вымочить в холодной воде с ложкой уксуса в течение часа, после чего ополоснуть.
  • Вымочить в лимонном соке или вине в течение часа. Если кусок большой, его следует разрезать на части. После этого промыть.
  • Небольшие куски вымазать в горчице и оставить на час. После этого тщательно промыть.
  • Вымочить в соленой воде (соли должно быть много), после чего тщательно промыть.
  • Вымочить в слабом, еле розовом, растворе марганцовки, после чего промыть в проточной воде и на 15 минут оставить в холодной.
  • Нарезать в емкость с мясом лук, чеснок, добавить пряных трав и оставить на час.
  • Натереть солью и сахаром. Возьмите по 1-й столовой ложке того и другого и натрите поочередно кусок мяса со всех сторон. Через 2 часа промойте в проточной воде.
  • Замариновать в течение часа в гранатовом соке. Промывать его потом не обязательно.

Ранее мы писали, что произойдет с организмом, если часто есть куриные яйца.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепткухнялайфхаки