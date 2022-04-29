М'ясо з "душком": як врятувати підручними засобами, і коли треба просто викинути

Буває так, що куплене недавно м'ясо може набути неприємного запаху. В деяких випадках його можна врятувати, а в деяких - краще просто викинути.

"Душок" в м'ясі може з'явитися, якщо воно:

лежало в холодильнику в целофановому пакеті і набралося неприємного запаху;

деякий час лежало при кімнатній температурі і там почали розмножуватися мікроорганізми.

В деяких випадках м'ясо може трохи зіпсуватися або ж абсолютно протухнути.

Коли м'ясо треба викинути

Якщо окрім запаху змінився колір м'яса, з'явився слиз, якщо запах зіпсованого м'яса дуже сильний - його вже не врятувати.

Якщо запах не зник попри всі застосовані методи і відчувається при готуванні, і в самій готовій страві, її краще не їсти.

Якщо м'ясо задихнулося в пакеті, і запах не сильний, його можна врятувати так: