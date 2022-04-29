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М'ясо з "душком": як врятувати підручними засобами, і коли треба просто викинути

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П'ятниця 29 квітня 2022 08:50
М'ясо з "душком": як врятувати підручними засобами, і коли треба просто викинути Фото: Як врятувати м'ясо з душком (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Буває так, що куплене недавно м'ясо може набути неприємного запаху. В деяких випадках його можна врятувати, а в деяких - краще просто викинути.

Про це пише Emuna.

"Душок" в м'ясі може з'явитися, якщо воно:

  • лежало в холодильнику в целофановому пакеті і набралося неприємного запаху;
  • деякий час лежало при кімнатній температурі і там почали розмножуватися мікроорганізми.

В деяких випадках м'ясо може трохи зіпсуватися або ж абсолютно протухнути.

Коли м'ясо треба викинути

Якщо окрім запаху змінився колір м'яса, з'явився слиз, якщо запах зіпсованого м'яса дуже сильний - його вже не врятувати.

Якщо запах не зник попри всі застосовані методи і відчувається при готуванні, і в самій готовій страві, її краще не їсти.

Якщо м'ясо задихнулося в пакеті, і запах не сильний, його можна врятувати так:

  • Вимочити у холодній воді з ложкою оцту протягом години, після чого обполоснути.
  • Вимочити в лимонному соку або вині протягом години. Якщо шматок великий, його слід розрізати на частини. Після цього промити.
  • Невеликі шматки вимазати в гірчиці і залишити на годину. Після цього ретельно промити.
  • Вимочити в солоній воді (солі повинно бути багато), після чого ретельно промити.
  • Вимочити у слабкому, ледь рожевому, розчині марганцівки, після чого промити в проточній воді і на 15 хвилин залишити в холодній.
  • Нарізати в ємність з м’ясом цибулю, часник, додати пряних трав і залишити на годину.
  • Натерти сіллю і цукром. Візьміть по 1-й столовій ложці того і іншого і натріть черзі шматок м'яса з усіх боків. Через 2 години промийте в проточній воді.
  • Замаринувати протягом години в гранатовому соку. Промивати його потім не обов’язково.

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