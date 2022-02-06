Мясной хлеб по древним рецептам: успешно заменит вам колбасу на бутерброде
Мясной хлеб – это уникальное блюдо, которые запекается в виде формового кирпичика. Имеет обжаренную корочку и невероятно питательный. Такой хлеб очень популярен в уличной еде Германии и Австрии.
Как самостоятельно приготовить мясной хлеб по древним рецептам – читайте ниже.
Впервые мясной хлеб упоминается в рецептурниках Марка Габия Апиция, который жил в V веке в Древнем Риме.
А потом мясной хлеб стали запекать в конце XVII века в Баварии. Изначально для него брали говяжий или свиной фарш с добавлением ливера и называли его – флайшкезе (мясной сыр).
Из Баварии рецепт привезли сначала в Европу, а потом в США. Сейчас мясной хлеб можно встретить среди уличной еды во многих европейских странах.
Такой хлеб оценят любители рубленого мяса и различных колбас. Его можно использовать для бутербродов или подавать как отдельное блюдо.
Кроме основных ингредиентов, в мясной хлеб добавляют брокколи, горошек, болгарский перец, зелень.
Ингредиенты:
- Свинина – 250 г
- Говядина – 400 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Лук – 1 шт.
- Растительное масло – 20 г
- Специи к мясу, перец черный меленый, соль – по вкусу
Способ приготовления
Мясо помыть, порезать кусками. Чеснок и лук почистить. Все ингредиенты пропустить через мясорубку, посолить, поперчить и добавить специи.
Если вы хотите сделать блюдо оригинальным – добавьте по своему вкусу овощи. Их нужно помыть, очистить и мелко порезать. А потом перемешать с фаршем.
После – поставьте фарш в холодильник на один час.
Возьмите прямоугольную форму (подойдет для кексов), смажьте растительным маслом.
Равномерно выкладывайте фарш по всей форме.
Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.
Готовый хлеб нарежьте ножом на кусочки и подавайте с гарниром или на бутербродах.
Кстати! Говяжий и свиной фарш можно заменить куриным или индюшачьим фаршем – тогда ваш мясной хлеб станет очень нежным. А с добавлением различных овощей такой хлеб станет отличным блюдом для детей.
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