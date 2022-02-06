Мясной хлеб по древним рецептам: успешно заменит вам колбасу на бутерброде

Мясной хлеб – это уникальное блюдо, которые запекается в виде формового кирпичика. Имеет обжаренную корочку и невероятно питательный. Такой хлеб очень популярен в уличной еде Германии и Австрии.

Как самостоятельно приготовить мясной хлеб по древним рецептам – читайте ниже.

Впервые мясной хлеб упоминается в рецептурниках Марка Габия Апиция, который жил в V веке в Древнем Риме.

А потом мясной хлеб стали запекать в конце XVII века в Баварии. Изначально для него брали говяжий или свиной фарш с добавлением ливера и называли его – флайшкезе (мясной сыр).

Из Баварии рецепт привезли сначала в Европу, а потом в США. Сейчас мясной хлеб можно встретить среди уличной еды во многих европейских странах.

Такой хлеб оценят любители рубленого мяса и различных колбас. Его можно использовать для бутербродов или подавать как отдельное блюдо.

Кроме основных ингредиентов, в мясной хлеб добавляют брокколи, горошек, болгарский перец, зелень.

Ингредиенты:

Свинина – 250 г

Говядина – 400 г

Чеснок – 3 зубчика

Лук – 1 шт.

Растительное масло – 20 г

Специи к мясу, перец черный меленый, соль – по вкусу

Способ приготовления

Мясо помыть, порезать кусками. Чеснок и лук почистить. Все ингредиенты пропустить через мясорубку, посолить, поперчить и добавить специи.

Если вы хотите сделать блюдо оригинальным – добавьте по своему вкусу овощи. Их нужно помыть, очистить и мелко порезать. А потом перемешать с фаршем.

После – поставьте фарш в холодильник на один час.

Возьмите прямоугольную форму (подойдет для кексов), смажьте растительным маслом.

Равномерно выкладывайте фарш по всей форме.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов 40-45 минут.

Готовый хлеб нарежьте ножом на кусочки и подавайте с гарниром или на бутербродах.

Кстати! Говяжий и свиной фарш можно заменить куриным или индюшачьим фаршем – тогда ваш мясной хлеб станет очень нежным. А с добавлением различных овощей такой хлеб станет отличным блюдом для детей.