М'ясний хліб за стародавніми рецептами: успішно замінить вам ковбасу на бутерброді
М'ясний хліб - це унікальне блюдо, яке запікається у вигляді формової цеглинки. Має обсмажену скоринку і неймовірно поживний. Такий хліб дуже популярний у вуличній їжі Німеччини та Австрії.
Як самостійно приготувати м'ясний хліб за стародавніми рецептами – читайте нижче.
Вперше м'ясний хліб згадується в рецептурниках Марка Габія Апіція, який жив у V столітті в Стародавньому Римі.
А потім м'ясний хліб стали запікати в кінці XVII століття в Баварії. Спочатку для нього брали яловичий або свинячий фарш з додаванням ліверу і називали його – флайшкезе (м'ясний сир).
З Баварії рецепт привезли спочатку в Європу, а потім в США. Зараз м'ясний хліб можна зустріти серед вуличної їжі в багатьох європейських країнах.
Такий хліб оцінять любителі рубаного м'яса і різних ковбас. Його можна використовувати для бутербродів або подавати як окрему страву.
Крім основних інгредієнтів, в м'ясний хліб додають броколі, горошок, болгарський перець, зелень.
Інгредієнти:
- Свинина - 250 г
- Яловичина - 400 г
- Часник - 3 зубчики
- Цибуля - 1 шт.
- Рослинна олія – 20 г
- Спеції до м'яса, перець чорний мелений, сіль - до свого смаку
Спосіб приготування
М'ясо помити, порізати шматками. Часник і цибулю почистити. Всі інгредієнти пропустити через м'ясорубку, посолити, поперчити та додати спеції.
Якщо ви хочете зробити блюдо оригінальним – додайте на свій смак овочі. Їх потрібно помити, очистити та дрібно порізати. А потім перемішати з фаршем.
Після - поставте фарш в холодильник на одну годину.
Візьміть прямокутну форму (підійде для кексів), змастіть рослинною олією.
Рівномірно викладайте фарш по всій формі.
Запікайте в духовці при температурі 180 градусів 40-45 хвилин.
Готовий хліб наріжте ножем на шматочки та подавайте з гарніром або на бутербродах.
До речі! Яловичий і свинячий фарш можна замінити курячим або індичим фаршем – тоді ваш м'ясний хліб стане дуже ніжним. А з додаванням різних овочів такий хліб стане відмінним блюдом для дітей.
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