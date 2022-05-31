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Мягкое печенье буквально из ничего: никакого миксера и 5 минут на готовку

Скриншот: Как приготовить печенье
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадное печенье можно легко и быстро приготовить буквально из ничего. Смешайте все ингредиенты и отправьте в духовку. Вам не нужен будет миксер, а готовка займет немного времени.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты (все комнатной температуры):

  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - щепотка
  • Мука - 250 г
  • Сахар - 100 г
  • Растительное масло без запаха - 60 г
  • Вода - 50 г
  • Какао - 20 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло.

Смешайте муку, разрыхлитель и какао.

Просейте сухие ингредиенты к жидким ингредиентам. Замесите мягкое тесто.

Сформируйте руками 20 шариков. Выложите их на пергамент. Немного прижмите каждый шарик.

Посыпьте сахарной пудрой.

Выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов.

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