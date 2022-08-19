UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы воины, а не какие-то отбросы": орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками"

Герои "Властелина колец" попросили не называть россиян орками (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Настоящие орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками", ведь такое сравнение оскорбляет настоящих воинов.

Такое обращение записал актер Сала Бэйкер, исполнитель роли Саурона, а также орков Лугдуша и Мургаша, в новой социальной рекламе UAnimals.

Сала говорит, что он воплотил роль злого властителя Саурона, но даже он шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы.

В ролике появился лидер орков, которого переозвучили, чтобы обратиться к украинцам с просьбой "не обижать их народ", называя россиян орками.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой: "пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет", - проговорил настоящий орк.

Он добавил, что многие века его народ не прибегает к варварским методам борьбы.

"Орки не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какие-то отбросы", - добавил герой.

Орки попросили не называть русских "орками" (фото)

Далее еще один из орков напомнил, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных.

"Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", - попросил настоящий орк.

Ранее мы публиковали красноречивое видео, как россияне "своих не бросают".

Также читайте, что Филиппа Киркорова напугали слова "Слава Украине" в Лас-Вегасе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерациявойна