RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Ми воїни, а не якийсь непотріб": орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками"

Герої "Володаря перснів" попросили не називати росіян орками (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Справжні орки з "Володаря кілець" попросили не називати росіян "орками", адже таке порівняння ображає справжніх воїнів.

Таке звернення записав актор Сала Бейкер, виконавець ролі Саурона, а також орків Лугдуша і Мургаша, у новій соціальній рекламі UAnimals.

Сала каже, що він втілив роль злого володаря Саурона, але навіть він шокований абсолютним злом, з яким борються українці.

У ролику з'явився лідер орків, якого переозвучили, щоб звернутися до українців з проханням "не ображати їх народ", називаючи росіян орками.

"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням: "Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає", - промовив справжній орк.

Він додав, що багато століть його народ не вдається до варварських методів боротьби.

"Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - додав герой.

Орки попросили не називати росіян "орками" (скріншот)

Далі ще один з орків нагадав, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин.

"Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - попросив справжній орк

Раніше ми публікували красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають".

Також читайте, що Філіпа Кіркорова настрахали слова "Слава Україні" в Лас-Вегасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федераціявойна