ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Пустые глаза напуганного петуха": Киркорова ужаснули слова "Слава Украине" в Лас-Вегасе (видео)

Новина українською →
США, Пятница 19 августа 2022 09:57
"Пустые глаза напуганного петуха": Киркорова ужаснули слова "Слава Украине" в Лас-Вегасе (видео) Киркоров в Лас-Вегас испугался Слава Україні (коллаж: Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Путинист и украинофоб Филипп Киркоров уехал в ненавистную его боссами Америку, но и тут его настигло упоминание, о том, что он продал душу. Услышав слоган "Слава Україні!" артист сделал такие испуганные глаза, что трудно и описать.

Лучше посмотрите на Styler ниже видео, которое достойно стать "мемным".

На кадрах, записанными случайным очевидцем в Лас-Вегасе, видно, что Бедросович замаскировался чем-то вроде чалмы да еще и кепку натянул.

Он спокойно стоял, опустив голову и что-то разглядывая. Вдруг рядом раздалось: "Слава Україні!" и ответ "Героям Слава!". Киркоров резко поднял голову и сделал испуганные глаза.

Потом, когда "страшная опасность" миновала, путинист снова опустил голову и продолжил заниматься своими делами.

Видео быстро разлетелось пабликами.

"Як налякали хлопця!! І це не де-небудь, а в Лас-Вегасі! Чого воно поїхало в ненависну Америку? Смачно поїсти? Ну так, в расєї тепер санкції, смачно не годують!" - запостил и прокомментировал видео Юрий Горбунов.

"Ці порожні очі наляканого півня. Насолода", - подписали видео на канале Алексея Дурнева "Боже, яке кончене".

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров выступил в Крыму перед ранеными оккупантами и назвал их героями.

Также сообщалось, что, вопреки отстранению России от Евровидения, туда прорвался Киркоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Филипп Киркоров
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь