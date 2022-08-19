"Пустые глаза напуганного петуха": Киркорова ужаснули слова "Слава Украине" в Лас-Вегасе (видео)

Путинист и украинофоб Филипп Киркоров уехал в ненавистную его боссами Америку, но и тут его настигло упоминание, о том, что он продал душу. Услышав слоган "Слава Україні!" артист сделал такие испуганные глаза, что трудно и описать.

Лучше посмотрите на Styler ниже видео, которое достойно стать "мемным".

На кадрах, записанными случайным очевидцем в Лас-Вегасе, видно, что Бедросович замаскировался чем-то вроде чалмы да еще и кепку натянул.

Он спокойно стоял, опустив голову и что-то разглядывая. Вдруг рядом раздалось: "Слава Україні!" и ответ "Героям Слава!". Киркоров резко поднял голову и сделал испуганные глаза.

Потом, когда "страшная опасность" миновала, путинист снова опустил голову и продолжил заниматься своими делами.

Видео быстро разлетелось пабликами.

"Як налякали хлопця!! І це не де-небудь, а в Лас-Вегасі! Чого воно поїхало в ненависну Америку? Смачно поїсти? Ну так, в расєї тепер санкції, смачно не годують!" - запостил и прокомментировал видео Юрий Горбунов.

"Ці порожні очі наляканого півня. Насолода", - подписали видео на канале Алексея Дурнева "Боже, яке кончене".