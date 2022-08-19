"Ми воїни, а не якийсь непотріб": орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками"
Справжні орки з "Володаря кілець" попросили не називати росіян "орками", адже таке порівняння ображає справжніх воїнів.
Таке звернення записав актор Сала Бейкер, виконавець ролі Саурона, а також орків Лугдуша і Мургаша, у новій соціальній рекламі UAnimals.
Сала каже, що він втілив роль злого володаря Саурона, але навіть він шокований абсолютним злом, з яким борються українці.
У ролику з'явився лідер орків, якого переозвучили, щоб звернутися до українців з проханням "не ображати їх народ", називаючи росіян орками.
"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням: "Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає", - промовив справжній орк.
Він додав, що багато століть його народ не вдається до варварських методів боротьби.
"Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - додав герой.
Орки попросили не називати росіян "орками" (скріншот)
Далі ще один з орків нагадав, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин.
"Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - попросив справжній орк
Раніше ми публікували красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають".
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