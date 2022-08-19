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"Ми воїни, а не якийсь непотріб": орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками"

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П'ятниця 19 серпня 2022 11:17
"Ми воїни, а не якийсь непотріб": орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками" Герої "Володаря перснів" попросили не називати росіян орками (колаж: Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Справжні орки з "Володаря кілець" попросили не називати росіян "орками", адже таке порівняння ображає справжніх воїнів.

Таке звернення записав актор Сала Бейкер, виконавець ролі Саурона, а також орків Лугдуша і Мургаша, у новій соціальній рекламі UAnimals.

Сала каже, що він втілив роль злого володаря Саурона, але навіть він шокований абсолютним злом, з яким борються українці.

У ролику з'явився лідер орків, якого переозвучили, щоб звернутися до українців з проханням "не ображати їх народ", називаючи росіян орками.

"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням: "Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає", - промовив справжній орк.

Він додав, що багато століть його народ не вдається до варварських методів боротьби.

"Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - додав герой.

&quot;Ми воїни, а не якийсь непотріб&quot;: орки з &quot;Володаря перснів&quot; попросили не називати росіян &quot;орками&quot;

Орки попросили не називати росіян "орками" (скріншот)

Далі ще один з орків нагадав, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин.

"Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - попросив справжній орк

Раніше ми публікували красномовне відео, як росіяни "своїх не кидають".

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