"Ми воїни, а не якийсь непотріб": орки з "Володаря перснів" попросили не називати росіян "орками"

Справжні орки з "Володаря кілець" попросили не називати росіян "орками", адже таке порівняння ображає справжніх воїнів.

Таке звернення записав актор Сала Бейкер, виконавець ролі Саурона, а також орків Лугдуша і Мургаша, у новій соціальній рекламі UAnimals.

Сала каже, що він втілив роль злого володаря Саурона, але навіть він шокований абсолютним злом, з яким борються українці.

У ролику з'явився лідер орків, якого переозвучили, щоб звернутися до українців з проханням "не ображати їх народ", називаючи росіян орками.

"Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням: "Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає", - промовив справжній орк.

Він додав, що багато століть його народ не вдається до варварських методів боротьби.

"Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки й гадити на килими. Ми воїни, а не якийсь непотріб", - додав герой.

Орки попросили не називати росіян "орками" (скріншот)

Далі ще один з орків нагадав, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин.

"Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми", - попросив справжній орк