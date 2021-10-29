"Мы опоздали": эпидемиолог прогнозирует еще худшую ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Украине станет еще тяжелее в ноябре и даже в декабре. Вакцинация уже этого не остановит, однако прививаться так же нужно.

Медик говорит, что Украина еще не достигла пика, хотя в последние дни и фиксируется более 25 тысяч новых случаев.

"Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации. Я думаю, что следующий месяц у нас будет, вероятнее всего, самым тяжелым, а может, это перейдет и на декабрь. До нового года мы будем пока в таком росте заболеваемости", - прогнозирует Сояк.

По словам эпидемиолога, нынешняя волна COVID мощнее прошлогодней. К тому же коронавирус помолодел - в реанимацию попадают молодые люди, чаще стали нуждаться в стационарном лечении дети. Однако пожилые люди по-прежнему в группе риска.

Также врач отметила, что вакцинированные украинцы действительно болеют тяжелее, чаще получают осложнения.

"Те, кто не вакцинирован, действительно переносят гораздо более тяжелые заболевания. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких. И соответственно, после этого шансы на положительный результат намного уменьшаются", - отмечает медик.

Екатерина считает, что вакцинация уже не сможет остановить такой значительный рост заболеваемости, однако прививки нужно делать - чтобы защитить себя, свое окружение и "на будущее".

"Эту волну мы переживем уже не за счет вакцинации, а за счет каких-то ограничительных мер и локдаунов", - подытожила она.