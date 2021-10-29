"Ми запізнилися": епідеміолог прогнозує ще гіршу ситуацію з коронавірусом
Ситуація з коронавірусом в Україні стане ще важчою в листопаді, і навіть в грудні. Вакцинація вже цього не зупинить, проте прищеплюватися так само потрібно.
Про це розповіла епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк, пише ТСН.
Медик каже, що Україна ще не досягла піку, хоча останніми днями й фіксується понад 25 тисяч нових випадків.
"Зараз ми перебуваємо на піку, а точніше лише підходимо до нього. Тому в будь-якому разі очікуємо ще на погіршення ситуації. Я думаю, що наступний місяць у нас буде, найімовірніше, найважчим, а може, це перейде і на грудень. До нового року ми будемо поки що у такому зростанні захворюваності", - прогнозує Сояк.
За словами епідеміолога, нинішня хвиля COVID потужніша за минулорічну. До того ж коронавірус помолодшав - до реанімації потрапляють молоді люди, частіше стали потребувати стаціонарного лікування діти. Проте літні люди як і раніше в групі ризику.
Також лікар зазначила, що невакциновані українці дійсно хворіють важче, частіше отримують ускладнення.
"Ті, хто не вакцинований, справді переносять набагато важче захворювання. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення та потрапляють на штучну вентиляцію легень. І відповідно, після цього шанси на позитивний результат набагато зменшуються", - наголошує медик.
Катерина вважає, що вакцинація вже не зможе зупинити такий значний ріст захворюваності, проте щеплення робити потрібно - аби захистити себе, своє оточення і "на майбутнє".
"Цю хвилю ми переживемо вже не за рахунок вакцинації, а за рахунок якихось обмежувальних заходів та локдаунів", - підсумувала вона.
Нагадаємо, що в Україні і далі росте кількість хворих на коронавірус. Так, за останню добу виявлено 26 870 нових випадків - це новий антирекорд, 648 - людини померло.
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