"Мы никого не трогали, и за всех будем загрызать": в Кременчуге родные ищут девушку, которая пропала в атакованном ТЦ

Людмила Бригадиренко во вторник прибыла в больницу, где искала Татьяну, так как видела, что в медучреждение в реанимацию привезли обнаруженных под завалами двух девушек, чьи волосы по цвету как у ее дочери.

Перед этим женщина была в морге, сдала ДНК, в списках погибших и живых ее ребенок не указан.

Жительница Кременчуга рассказывает, что когда прогремел взрыв в понедельник, она пыталась связаться по телефону с дочерью, работницей атакованного ТЦ. Сначала были слышны гудки, но ответа не было, а затем примерно через час связь пропала совсем.

"Я побежала прямо туда - в "Амстор" - там дым, огонь, там ужас. Там российские ракеты убивают мирных людей. И пусть их матери знают... что они уничтожают нас. Твари", - говорит Бригадиренко.

Женщина показала журналистам в больнице фото ее дочери на мобильнике, в надежде, что ее кто-то видел.

Жительница Кременчуга не может найти свою дочь, которая была в ТЦ "Амстор" в момент российской ракетной атаки (фото: kg.ua)

"Я не знаю, что с моей дочерью... Мы жили мирно, мы не хотели ни на кого нападать, мы строили дома, мой ребенок замуж собирался... У меня до последнего есть надежда...", - рассказала пани Людмила.

Вместе с ней был отец жениха Татьяны. Мужчина не сдерживает эмоций.

"Если мы выживем, мы за нашу девочку будем их разрывать - виновных и невиновных. Будут отвечать все, кто виноват в этих смертях... Мы никого не трогали, и за всех будем загрызать... и Путину лично готов перегрызть глотку", - говорит житель Кременчуга.

Его сын от душевной боли даже не смог пообщаться с представителями СМИ.

Видео: мать девушки, которая работала в ТЦ "Амстор" в Кременчуге в момент ракетного удара РФ, не может найти дочь