"Ми нікого не чіпали, і за всіх будемо загризати": у Кременчуці рідні шукають дівчину, яка зникла в атакованому ТЦ

Людмила Бригадиренко у вівторок прибула в лікарню, де шукала Тетяну, оскільки бачила, що в медустанову в реанімацію привезли виявлених під завалами двох дівчат, чиє волосся такого ж кольору, як у її дочки.

Перед цим жінка була в морзі, здала ДНК, в списках загиблих і живих її дитина не вказана.

Мешканка Кременчука розповідає, що коли прогримів вибух у понеділок, вона намагалася зв'язатися телефоном з дочкою, працівницею атакованого ТЦ. Спочатку були чутні гудки, але відповіді не було, а потім приблизно через годину зв'язок пропав зовсім.

"Я побігла прямо туди - в "Амстор" - там дим, вогонь, там жах. Там російські ракети вбивають мирних людей. І нехай їхні матері знають... що вони знищують нас. Тварі", - каже Бригадиренко.

Жінка показала журналістам у лікарні фото її дочки на мобільнику, в надії, що її хтось бачив.

Мешканка Кременчука не може знайти свою дочку, яка була в ТЦ "Амстор" в момент російської ракетної атаки (фото: kg.ua)

"Я не знаю, що з моєю дочкою... Ми жили мирно, ми не хотіли ні на кого нападати, Ми будували дома, моя дитина заміж збиралася... У мене до останнього є надія...", - розповіла пані Людмила.

Разом з нею був батько нареченого Тетяни. Чоловік не стримує емоцій.

"Якщо ми виживемо, ми за нашу дівчинку будемо їх розривати - винних і невинних. Будуть відповідати всі, хто винен у цих смертях... Ми нікого не чіпали, і за всіх будемо загризати... і Путіну особисто готовий перегризти горлянку", - каже житель Кременчука.

Його син від душевного болю навіть не зміг поспілкуватися з представниками ЗМІ.

Відео: мати дівчини, яка працювала в ТЦ "Амстор" в Кременчуці в момент ракетного удару РФ, не може знайти дочку