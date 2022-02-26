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"Мы должны выстоять!" Кличко призвал бизнес помочь людям в укрытиях, больницам и защитникам

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Суббота 26 февраля 2022 12:48
"Мы должны выстоять!" Кличко призвал бизнес помочь людям в укрытиях, больницам и защитникам Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Мэр Киева обратился к представителям бизнеса с просьбой о помощи в противостоянии российскому оккупанту.

Об этом сообщает КГГА.

Утром 26 февраля Виталий Кличко призвал бизнес помогать киевлянам в укрытиях, больницам и защитникам из терробороны.

"Я обращаюсь также к бизнесу. Город сегодня делает все, что может. Окажите помощь киевлянам и вы. Пищевыми продуктами, водой, предметами первой необходимости. Это нужно сегодня людям, что находятся в укрытии в метро, больницам, нашим защитникам из терробороны. Наш Киев и нашу страну пытаются уничтожить. Мы должны выстоять!" - подчеркнул городской голова.

Сообщается, что на просьбу городских властей уже откликнулось ЧАО "Киевхлеб", которое предоставляет свою продукцию людям, находящимся в метро. Также волонтеры приносят в метрополитен воду и другие продукты.

Ранее мы писали, что киевлян предупредили не пересекать мосты через Днепр.

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Виталий Кличко КГГА Киев
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