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"Ми повинні вистояти!" Кличко закликав бізнес допомогти людям в укриттях, лікарням і захисникам

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Субота 26 лютого 2022 12:48
"Ми повинні вистояти!" Кличко закликав бізнес допомогти людям в укриттях, лікарням і захисникам Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Мер Києва звернувся до представників бізнесу з проханням про допомогу в протистоянні російському окупантові.

Про це повідомляє КМДА.

Вранці 26 лютого Віталій Кличко закликав бізнес допомагати киянам в укриттях, лікарням та захисникам із тероборони.

"Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам і ви. Харчовими продуктами, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно сьогодні людям, що перебувають в укритті в метро, лікарням, нашим захисникам із тероборони. Наш Київ і нашу країну намагаються знищити. Ми повинні вистояти!" - наголосив міський голова.

Повідомляється, що на прохання міської влади вже відгукнулося ПрАТ "Київхліб", яке надає свою продукцію людям, що перебувають у метро. Також волонтери приносять до метрополітену воду та інші продукти.

Раніше ми писали, що киян попередили не перетинати мости через Дніпро.

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Віталий Кличко КМДА Київ
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