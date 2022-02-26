"Ми повинні вистояти!" Кличко закликав бізнес допомогти людям в укриттях, лікарням і захисникам
Мер Києва звернувся до представників бізнесу з проханням про допомогу в протистоянні російському окупантові.
Про це повідомляє КМДА.
Вранці 26 лютого Віталій Кличко закликав бізнес допомагати киянам в укриттях, лікарням та захисникам із тероборони.
"Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам і ви. Харчовими продуктами, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно сьогодні людям, що перебувають в укритті в метро, лікарням, нашим захисникам із тероборони. Наш Київ і нашу країну намагаються знищити. Ми повинні вистояти!" - наголосив міський голова.
Повідомляється, що на прохання міської влади вже відгукнулося ПрАТ "Київхліб", яке надає свою продукцію людям, що перебувають у метро. Також волонтери приносять до метрополітену воду та інші продукти.
Раніше ми писали, що киян попередили не перетинати мости через Дніпро.