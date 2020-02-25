В МВД высказались о гумпомощи от жителей Новых Санжар

Спустя 5 дней после перелета украинцев из Китая, охваченного коронавирусом, жители Новых Санжар решили помочь эвакуированным. Около 10 местных жителей пытаются через "Красный крест" передать гуманитарную помощь украинцам и иностранцам, находящимся на обсервации.

Жители Новых Санжар решили проявить свое "доброе сердце" после протестов, организованных против поселения украинцев и иностранцев в обсервации. Об этом во время брифинга во вторник, 25 февраля, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Новосанжаровцы, ранее поддавшись мгновенному головокружению в отдельно взятый день февраля месяца 2020 года, сейчас активно вместе со всеми остальными гражданами, которые хотят помочь, проявляют свое "большое сердце" и "широкую душу", - заявил он, передает УНИАН.

По его словам, более 30 жителей Полтавской области, из них - около десятка - это жители Новых Санжар со своей гуманитарной помощью пришли к палатке Красного креста и "пытаются чем-то помочь".

Варченко также добавил, что для местных было привычным садиться за руль в нетрезвом состоянии, однако от этой привычки новосанжарцы и жители Полтавской области будут "постепенно, но очень быстро избавляться". Такой была картина что до событий 20 февраля. С 21 по 25 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области полиция составила 15 админпротоколов, из них 6 в отношении людей в состоянии алкогольного опьянения.

"Пока здесь происходит обсервация, составлено 15 административных протоколов. Из них, к сожалению, четыре за нахождение в нетрезвом состоянии за рулем... То же касается нетрезвого состояния в общественных местах, тоже два протокола по этой административной статье", - сообщил Варченко.

Напомним, что участникам столкновений в Новых Санжарах сегодня изберут меру пресечения.