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Полиция составила 15 админпротоколов за время обсервации в Новых Санжарах

Новости » Общество     25.02.2020 - 15:59
Полиция составила 15 админпротоколов за время обсервации в Новых Санжарах
Фото: Иван Варченко (mvs.gov.ua)

Действия полиции направлены на формирование правового сознания граждан

Полиция составила 15 административных протоколов на жителей Новых Санжар за время обсервации эвакуированных из Уханя. Об этом во время брифинга заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на данный момент действия полиции направлены на то, чтобы формировать правовое сознание граждан в том числе и на территории поселка Новые Санжары.

"На протяжении всего времени, пока здесь происходит обсервация, составлено 15 административных протоколов. Из них, к сожалению, целых 4 - за пребывание в нетрезвом состоянии за рулем. То же самое относится и к пребыванию в нетрезвом состоянии в общественных местах - 2 админпротокола по этой статье", - сказал Варченко.

Ранее РБК-Украина писало, что до конца сегодняшнего дня, 25 февраля, пятерым участникам столкновений в Новых Санжарах должны избрать меру пресечения. Они все получили по статье 294 - организация массовых беспорядков.

До этого Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Его отправили под ночной домашний арест до 20 апреля 2020 года.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, который должны пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней. В результате 24 человека были задержаны.

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