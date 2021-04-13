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МВД предостерегло всех украинцев от мошеннической схемы: "однажды женщина попросила о помощи"

Автор: Светлана Мащенко

Украинцев предупредили о мошеннической схеме, для которой аферисты используют мессенджеры известных социальных сетей. Недавно жертвой обмана стала 53-летняя женщина из города Изяслав Хмельницкой области.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Друг просит в долг в мессенджере? Не спешите перечислять денежные средства!" - предупредили правоохранители и напомнили, что после такого обращения стоит сразу же позвонить другу и уточнить.

Поскольку именно по такой схеме часто работают мошенники, которые взламывают аккаунты пользователей соцсетей. Они в переписке копируют манеру и стиль общения с близкими и друзьями, а потом под вымышленным предлогом просят перечислить средства.

Жертвой такой схемы стала 53-летняя жительница Изяслава, которая частенько переписывалась с подругой в социальных сетях.

"Однажды женщина попросила о помощи. Потерпевшая, не проверяя информацию, сразу же попросила номер счета и сбросила "подруге" 5,5 тысяч гривен. А на следующий день позвонила настоящая подруга и сообщила, что ее аккаунт взломали и практически всем друзьям и знакомым выслали сообщение с просьбой перечислить деньги", - рассказали о схеме обмана в МВД.

После этого потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям, которые сейчас работают над поиском злоумышленников.

Чтобы никогда не попасть на такой крючок, надо звонить тому, кто просит у вас деньги через различные мессенджеры.

Ранее мы писали, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту", но что-то пошло не так.

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