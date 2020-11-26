У МВС хочуть підвищити штрафи для водіїв у тисячі разів

Штрафи для водіїв в Україні хочуть збільшити (колаж РБК-Україна)

Радник глави МВС висловився про нові ПДР

В Україні пропонують значно збільшити штрафи для водіїв і пасажирів авто за непристебнутий ремінь безпеки. Крім того, в МВС виступають за невідворотність покарання за порушення правил дорожнього движениея.

Про це радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"Штраф, який сьогодні є, має бути вище навіть не в десять, а в сотні та тисячі разів. У скільки ви оцінюєте людське життя?" - задав він риторичне питання.

Апостол зазначив, що покарання за порушення введених 25 листопада змін ПДР згідно з якими пасажири таксі зобов'язані пристібатися ременями безпеки на передньому, і на задньому сидіннях, потрібно посилити.

"51 гривня за ремінь - це не той штраф, якого сьогодні люди бояться. Сьогодні велика кількість тих, хто потрапляє на штраф від 10 800 до 54 000 гривень, коли сідають за кермо і влаштовують аварії в стані алкогольного сп'яніння. Я не знаю, які умови потрібні та які покарання придумати, щоб цього не відбувалося. Я за те, щоб була невідворотність покарання", - сказав він.

Радник Авакова вважає, що водій, з вини якого може статися аварія з жертвами, не повинен уникнути тюремного строку - мінімум 5 років.

"І не врятує ніхто: ані гроші, ані серйозні адвокати, прокурори. Якби дійсно такі жорсткі правила існували, люди замислювалися, чи сідати за кермо чи пити, чи сідати в несправну машину, перевищувати швидкість. Інакше це просто биття комарів, а треба осушити болото, де ці комарі плодяться", - заявив радник глави МВС.

Нагадаємо, що 25 листопада в Україні набули чинності нові Правила дорожнього руху, які стосуються не тільки водіїв, але і пасажирів.

Також повідомлялося, що з 19 листопада система автофиксации порушень ПДР почала штрафувати водіїв "євроблях".