Музиканти "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети

При чому тут Гай Річі?

У пісні "Танців не буде", за твердженням самих артистів, вони поєднали "підліткову романтику й зневагу до недолугого контингенту пафосних клубів, заворожуючу красу нічного Києва і нерозділене кохання, бадьорість і виснагу".

Це перша повноформатна відеоробота для квіткіс (YouTube / кадр з відео)

Приблизно таким вийшов і кліп.

"Ярослава втілила на екрані круту і небанальну історію. Вийшла весела короткометражка про пограбування і кохання в стилі… Ну, якби ми коротко комусь описували цей стиль, то сказали б так: "Уявіть кіно, над яким спільно працювали Ґай Річі, Роуен Аткінсон, Луї де Фюнес і Іван Миколайчук…" - коментують музиканти квіткіс.