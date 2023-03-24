Музиканти "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети

Київський панк-гурт квіткіс показав нове відео "Танців не буде", режисером якого стала молода кліпмейкер Ярослава Дюна.
Що кажуть музиканти про сингл і кліп - читайте в нашому матеріалі нижче.
У пісні "Танців не буде", за твердженням самих артистів, вони поєднали "підліткову романтику й зневагу до недолугого контингенту пафосних клубів, заворожуючу красу нічного Києва і нерозділене кохання, бадьорість і виснагу".
Приблизно таким вийшов і кліп.
"Ярослава втілила на екрані круту і небанальну історію. Вийшла весела короткометражка про пограбування і кохання в стилі… Ну, якби ми коротко комусь описували цей стиль, то сказали б так: "Уявіть кіно, над яким спільно працювали Ґай Річі, Роуен Аткінсон, Луї де Фюнес і Іван Миколайчук…" - коментують музиканти квіткіс.
Нагадаємо, попередню пісню "Анатомія" квіткіс присвятили очільнику ПЦУ митрополиту Епіфанію.
А восени панки показали дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України.