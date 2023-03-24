UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Музиканти "пограбували" квітковий магазин у Києві заради дивної мети

Учасники квіткіс "пограбували" квітковий магазин (YouTube / кадр з відео)
Автор: Василина Копитко

Київський панк-гурт квіткіс показав нове відео "Танців не буде", режисером якого стала молода кліпмейкер Ярослава Дюна.

Що кажуть музиканти про сингл і кліп - читайте в нашому матеріалі нижче.

При чому тут Гай Річі?

У пісні "Танців не буде", за твердженням самих артистів, вони поєднали "підліткову романтику й зневагу до недолугого контингенту пафосних клубів, заворожуючу красу нічного Києва і нерозділене кохання, бадьорість і виснагу".

Це перша повноформатна відеоробота для квіткіс (YouTube / кадр з відео)

Приблизно таким вийшов і кліп.

"Ярослава втілила на екрані круту і небанальну історію. Вийшла весела короткометражка про пограбування і кохання в стилі… Ну, якби ми коротко комусь описували цей стиль, то сказали б так: "Уявіть кіно, над яким спільно працювали Ґай Річі, Роуен Аткінсон, Луї де Фюнес і Іван Миколайчук…" - коментують музиканти квіткіс.

Нагадаємо, попередню пісню "Анатомія" квіткіс присвятили очільнику ПЦУ митрополиту Епіфанію.

А восени панки показали дуже красиве відео до Дня захисників і захисниць України.

Читайте РБК-Україна в Google News
квіткісШоу-бізнес