Музичні новинки жовтня. 15 українських пісень, які можна послухати на вихідних

Макс Барських - "Я вже не ти"

Цей трек розповідає про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового.

LATEXFAUNA - "LUCERNA"

Кліп на цю пісню створив Алан Бадоєв. І він розповів, що для нього ця робота - про спокусу, адже гурт розпалив у ньому творчий вогонь.

"І щось, що зламалось всередині й не працювало майже три роки, стало живим. Я дякую самому розпусному гурту з самим високим IQ і невичерпним почуттям гумору за справжню мистецьку колабу", - зазначив Бадоєв.

Довгий Пес та 121 - "Спогади минулого життя"

У новій пісні артисти повертаються у часи безтурботного дитинства, коли кожен день був сповнений відкриттів і простих радощів.

TVORCHI і Pozdniakov - "Каланхое"

"Суспільство має досить стереотипну думку про те, що лише дівчата можуть кидати хлопців і розривати стосунки. Але і дівчатам розбивають серця. Героїня пісні дуже хоче бути з хлопцем, він залишається, але обоє розуміють, що завтра він поїде назавжди", - коментують роботу артисти.

Святослав Вакарчук і YAKTAK - "На нічному небі"

Лідер гурту "Океан Ельзи" та виконавець YAKTAK об’єднались, щоб презентувати незвичайний трек - поєднання двох хітів. В одній пісні ви почуєте як "На небі", так і "Уночі".

Віктор Павлік - "Війна, війна"

"Коли в ранковий час

Нам снилася весна,

Тоді прийшла до нас Війна!

Ми думали, до нас

Іде краснá весна,

Але прийшла в той час

Війна, війна, війна!".

EL Кравчук - "Café del Mar"

Культовий співак представив новий сингл та mood-відео, в основу якого лягла особиста болюча історія розставання.

"Мертвий Півень" і Сергій Жадан - "Жінка з чорним, як земля, волоссям"

"Закохані моєї країни добивають одне одного своєю любов’ю, вони не здатні обмежитися любовними стосунками..." - написав якось Сергій Жадан.

Ці слова часто звучать лейтмотивом його пронизливої любовної лірики. Поки студенти пишуть реферати про коханців у віршах Жадана, його друзі з "Мертвого Півня" вирішили переспівати один із найчуттєвіших віршів.

BAH.ROMA і KRUTЬ - "Воїну"

Цією піснею артисти дякують кожному захиснику та захисниці України.

Сергій Лазановський - "Залежність"

Цей трек в стилі sad dance оспівує токсичні стосунки двох закоханих, які більше не можуть бути разом, але і розставання переживають дуже важко. Композиція чекала на свій час три роки, а музичне обрамлення отримала завдяки роботі трьох саундпродюсерів.

SOWA - "Дурепа"

Ця пісня вийшла ще влітку, і спочатку співачка з командою не планували знімати кліп, але згодом, коли дівчина побачила, як людям подобається ця пісня на живих концертах, це призвело до рішення все ж зняти відео. У виднограї знялися акторка "Кварталу 95" Катя Нікітіна, модель шоу "Топ-модель по-українськи" Марго Верховцева, популярний актор Арам Арзуманян та інші.

Павло Зібров - "Якщо поруч ти"

Це не просто пісня про любов, але й про єдність, яка допомагає долати труднощі і знаходити сили для подальшого руху вперед. І ній артист розповів про важливі та дуже ніжні почуття.

Balsam - "Не плач"

Ця пісня - емоційна історія про любов на відстані, силу підтримки і вдячність. Головний герой змушений покинути місто, яке стало для нього не просто місцем проживання, а справжнім другом та джерелом теплих спогадів.

"Не плач" - це пісня про прощання і про невичерпну цінність близьких, які завжди поруч у найскладніші моменти життя. Це трек про силу тих, хто бачить у нас світло, навіть коли ми самі його не помічаємо”, - коментує Balsam

Околиця і Darie Lu- "Дощі"

Співачки вирішили розповісти про непрості відчуття та важливі сенси. "Залишилися дощі, дощі, дощі. Загубили нашу пам'ять по дорозі, вирви ще шматок душі - я дмками жити твоїми не в змозі", - йдеться в пісні.

Artistka Chuprynenko - "Пил"

Співачка зізналася, що для неї цей трек дуже особливий, адже "відкриває ту чуттєву та інтимну сторону, про яку рідко пишуться та співаються пісні".