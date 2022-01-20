О чем мужчины чаще всего врут на первом свидании

Наличие детей

Некоторые мужчины предпочитают умалчивать на первых свиданиях о том, что у них есть дети. Причины обычно непонятные, но данный факт они стараются скрыть. Порой и тот факт, что с экс-женой они уже разъехались, но официально еще не разведены - тоже.

Возможно, боятся спугнуть девушку, которая понравилась. Ведь мужчина будет уделять детям от предыдущих отношений свое время и финансы, а это выдержит не каждая дама. Или же они не уверены в том, что предыдущие отношения уже окончательно завершены.

Стоит задать вопрос мужчине прямо и посмотреть на его реакцию. Вранье вы точно распознаете сразу.

О работе

Обычно вранье о работе бывает двух видов. Мужчина начинает хвастаться космическими достижениями и огромной зарплатой, шикарными перспективами и собственной властью.

Или же наоборот – он очень расплывчато отвечает на вопросы о работе, и вы после свидания понимаете, что так толком и не поняли, чем же он занимается.

Кстати, обратите внимание, на каком транспорте парень приехал на свидание. Если машина дорогая и новая, то возможно он и правда крутой начальник. Если он приехал на автобусе – то все его разговоры о крутой зарплате скорей всего вранье.

Обычно люди, которые хорошо зарабатывают и занимаются интересной и крутой работой – вполне сдержанно о ней рассказывают. Но очень четко и информативно.

Вредные привычки

Идеальных людей конечно же не существует и у каждого человека эти вредные привычки есть. Но сейчас в моде здоровый и спортивный образ жизни, поэтому мужчины предпочитают не признаваться о том, что курят или проводят вечера на диване с бутылочкой пива.

Некоторые демонстративно не курят на первом свидании, не позволяют себе алкоголь и даже рассказывают о том, что занимаются спортом.

Важно! Если мужчина настроен серьезно, то врать на первых свиданиях он точно не станет. Нельзя начинать новые отношения с вранья, тайн и недоговорок. Даже на первом свидании нужно быть честными и откровенными.

Рассказывать о всей своей жизни или интимные подробности не стоит, но отвечать честно на поставленные вопросы – нужно. Так как второго свидания может и не быть, если ваше вранье сразу заметят.