Про що чоловіки найчастіше брешуть на першому побаченні

На першому побаченні люди завжди намагаються показати себе у всій красі та часом приписують собі заслуги або риси характеру, яких насправді немає.
Але частіше на перших побаченнях брешуть чоловіки – щоб справити враження або приховати факти своєї біографії.
Про що чоловіки найчастіше брешуть на перших побаченнях – читайте в матеріалі нижче.
Деякі чоловіки вважають за краще замовчувати на перших побаченнях про те, що у них є діти. Причини зазвичай незрозумілі, але даний факт вони намагаються приховати. Часом і той факт, що з ексдружиною вони вже роз'їхалися, але офіційно ще не розлучені - теж.
Можливо, бояться злякати дівчину, яка сподобалася. Адже чоловік буде приділяти дітям від попередніх відносин свій час і фінанси, а це витримає не кожна дама. Або ж вони не впевнені в тому, що попередні відносини вже остаточно завершені.
Варто поставити питання чоловікові прямо і подивитися на його реакцію. Брехню ви точно розпізнаєте відразу.
Зазвичай брехня про роботу буває двох видів. Чоловік починає хвалитися космічними досягненнями та величезною зарплатою, шикарними перспективами та власною владою.
Або ж навпаки - він дуже розпливчасто відповідає на питання про роботу, і ви після побачення розумієте, що так толком і не зрозуміли, чим же він займається.
До речі, зверніть увагу, на якому транспорті хлопець приїхав на побачення. Якщо машина дорога і нова, то можливо він і правда крутий начальник. Якщо він приїхав на автобусі - то всі його розмови про круту зарплату скоріше всього брехня.
Зазвичай люди, які добре заробляють і займаються цікавою і крутою роботою – цілком стримано про неї розповідають. Але дуже чітко та інформативно.
Ідеальних людей звичайно ж не існує й у кожної людини ці шкідливі звички є. Але зараз в моді здоровий і спортивний спосіб життя, тому чоловіки вважають за краще не зізнаватися про те, що курять або проводять вечори на дивані з пляшкою пива.
Деякі демонстративно не курять на першому побаченні, не дозволяють собі алкоголь і навіть розповідають про те, що займаються спортом.
Важливо! Якщо чоловік налаштований серйозно, то брехати на перших побаченнях він точно не стане. Не можна починати нові відносини з брехні, таємниць і недомовок. Навіть на першому побаченні потрібно бути чесними та відвертими.
Розповідати про все своє життя або інтимні подробиці не варто, але відповідати чесно на поставлені питання – потрібно. Оскільки другого побачення може і не бути, якщо ваше брехню відразу помітять.
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