Мужчина спрыгнул на кондиционер: новые детали жуткого пожара в Киеве

Пожар в Киеве (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в многоэтажке Киева можно было ликвидировать быстрее, и тогда люди бы не пострадали

Мужчина, который 3 сентября пострадал от пожара в 25-этажном доме Киева, находится в больнице и нуждается в длительном и сложном лечении. Он выпрыгнул на кондиционер, чтобы спастись из горящего дома на Сикорского, 4.

Архитекторы говорят, что здание хорошо оборудовано противопожарными системами, а сбой мог произойти, потому что дом не введен полностью в эксплуатацию. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на кондиционер этажом ниже. Уже тогда у него были ожоги ног, рук и туловища. Но если бы он не решился на такое экстремальное спасение, сгорел бы заживо.

Врачи говорят, что на его теле есть глубокие ожоги, которые требуют оперативного вмешательства.

Пожарные объяснили, что в доме не сработала система оповещения, а о возгорании они узнали из телефонного звонка одного из жильцов. Кроме того, возникли проблемы с давлением воды - из-за сухих пожарных труб рукава просто разрывало.

Еще одной важной проблемой является запаркованность дворов. Из-за автомобилей пожарным сложно было добраться до места ЧП.

Пожар в многоэтажке Киева (видео: ТСН)

Напомним, что пожар в 25-этажном здании в Киеве возле посольства США на улице Сикорского, 4, вспыхнул 3 сентября. Из-за возгорания квартиры погиб владелец жилья, еще один мужчина попал в реанимацию с ожогами второй степени, а женщина спаслась благодаря тому, что вылезла на кондиционер.

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