При пожаре в киевской высотке погиб человек, еще одного удалось спасти

Фото: пожар в киевской высотке (t.me/dsns_telegram)

В ходе пожара в киевской высотке в районе посольства США в Украине погиб один человек. Хозяина сгоревшей квартиры удалось спасти.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сообщается, что в Шевченковском районе продолжается тушение пожара в 25-этажном доме на улице Сикорского. Пожар возник в квартире на 24 этаже, к тушению привлечены 43 спасателя и 11 пожарных машин.

Также сообщается, что в 18:03 пожар удалось локализовать. На месте пожара был обнаружен тело мужчина. Еще одного человека - хозяина квартиры - удалось спасти.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о пожаре в многоэтажке возле посольства США. В столичном управлении ГСЧС сообщили, что пожарные машины не могли добраться до места из-за пробок и запаркованных улиц. А из окна квартиры, где произошел пожар, вылез человек и стоял на кондиционере.

Накануне в Киеве на Печерске горел жилой комплекс. Пожар возник на 34-м этаже дома во время проведения ремонтных работ, в результате него пострадавших не было.