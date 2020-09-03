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Объявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под Харьковом

Харьков, Четверг 03 сентября 2020 22:09
Объявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под Харьковом
Пожары под Харьковом (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)
Автор: Светлана Мащенко

Харьковскую область охватили масштабные лесные пожары

Из-за масштабных пожаров в Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация. Жителей сел предупреждают о возможной эвакуации, а спасатели продолжают бороться с огнем. Появились новые фото и видео с места стихийного бедствия в регионе.

Решение ввести ЧС было принято 3 сентября после заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Объявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под Харьковом

Пожар в Харьковской области наделал людям беды (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

По словам чиновника, такое решение позволит людям, что потеряли дома, получить компенсацию.

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня", - заявил Кучер.

Пожар уничтожил 22 дома, 50 человек было эвакуировано, а 33 остались без жилья.

Объявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под ХарьковомОбъявлена чрезвычайная ситуация: новые фото жутких пожаров под Харьковом

Пожар в Харьковской области (фото: facebook.com/olexiykucher.kh)

Напомним, что 2 сентября на территории Двуречанского лесничества загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей пожар успел охватить около 80 гектаров, а позднее площадь возгорания увеличилась до 500 гектаров.

Отметим, что вероятной причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор.

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