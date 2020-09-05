Чоловік зістрибнув на кондиціонер: нові деталі жахливої пожежі в Києві

Пожежа в Києві (колаж: РБК-Україна)

Пожежу в багатоповерхівці Києва можна було ліквідувати швидше, і тоді люди б не постраждали

Чоловік, який 3 вересня постраждав від пожежі у 25-поверховому будинку Києва, перебуває у лікарні і потребує тривалого і складного лікування. Він вистрибнув на кондиціонер, щоб врятуватися з палаючого будинку на Сікорського, 4.

Архітектори кажуть, що будівля добре обладнана протипожежними системами, а збій міг відбутися, тому що будинок не введений повністю в експлуатацію. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік вистрибнув з палаючої квартири на кондиціонер поверхом нижче. Вже тоді у нього були опіки ніг, рук і тулуба. Але якби він не зважився на такий екстремальний порятунок, згорів би живцем.

Лікарі кажуть, що на його тілі є глибокі опіки, які потребують оперативного втручання.

Пожежники пояснили, що в будинку не спрацювала система оповіщення, а про загоряння вони дізналися з телефонного дзвінка одного з мешканців. Крім того, виникли проблеми з тиском води - через сухі пожежні труби рукава просто розривало.

Ще однією важливою проблемою є запаркованість дворів. Через автомобілі пожежним складно було дістатися до місця НП.

Пожежа в багатоповерхівці Києва (відео: ТСН)

Нагадаємо, що пожежа в 25-поверховому будинку в Києві біля посольства США на вулиці Сікорського, 4, спалахнула 3 вересня. Через загоряння квартири загинув власник житла, ще один чоловік потрапив у реанімацію з опіками другого ступеня, а жінка врятувалася завдяки тому, що вилізла на кондиціонер.

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