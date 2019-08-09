Мужчина спас соседей, тонувших в селевом потоке под Одессой: фото героя

Селевой поток в Одесской области 4 августа накрыл дачный поселок Садовое, что на окраине Мологи Белгород-Днестровкого района. В результате происшествия погиб 69-летний мужчина, а молодая супружеская пара осталась жива благодаря своему соседу Александру Бырке. Об этом пишет КП в Украине.

В селе Молога до сих пор не могут опомниться после пережитого. Селевой поток высотой более 1,5 метра буквально снес десяток домов.

Семья 33-летнего Александра Бырки - жена и двое детей - спаслась на втором этаже. А его соседи, владеющие одноэтажным домом, оказались заблокированными в нем. Когда мужчина услышал крики "Спасите! Тонем!" - тут же поспешил на помощь.

Именно дом Ирины Карасевой и Александра Журавля оказался одним из первых на пути волны из воды, грязи камней и мусора. Они не успели сориентироваться, когда увидели плывущий по двору собственный автомобиль. В считанные секунды вода выдавла окна и хлынула в дом.

Селевой поток под Одессой - так выглядел дом Ирины и Александра после схода селя (фото: dumskaya.net)

"Дверь открыть не смогли, выбрались через окно сзади дома. Нашли какое-то бревно, крепко за него уцепились", - рассказала мама спасенной девушки Анна, - Дочка еще как-то пыталась барахтаться и помогать мужу, который плавать не умеет. Что-то страшное творилось…"

Герой, спасший семью, рассказывает, что протянул соседям ветку и подтянул к виноградной арке, которая в этот момент была почти вровень с потоком.

Далее Александр подал соседям стремянку и помог перебраться на второй этаж своего дома. Сначала затащил девушку, а потом ее супруга.

Дети спасителя очень гордятся поступком отца и теперь говорят всем: "Наш папа - Аквамен".

Александр Бырка показывает уровень селевого потока (фото: dumskaya.net)

Сейчас люди понемногу помогают пострадавшим, недавно подключились и местные власти, которые первые дни отмалчивались, пообещали поддержать финансово.

Отметим, что сход селя, как правило характерный для холмистых регионов, в низовьях Одессы возник не по прихоти природы. Дело в том, что неподалеку от дачного поселка расположена природная низина, которая собирает воду и несет ее в сторону лимана. Но несколько лет назад ее перегородили насыпью, на которой проложили дорогу. И природа взяла свое - насыпь вместе с дорогой 4 августа двинулась в сторону Садового.

К слову, в пятницу, 9 августа, Одессу снова накрыло ураганом с мощным ливнем. Улицы поплыли из-за огромного потока воды. Одесситы постят впечатляющие фото и видео последствий непогоды.

Ранее были опубликованы шокирующие видео, на котором ветер срывал крыши с домов в Вышгороде под Киевом во время урагана.

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